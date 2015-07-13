"Как всегда, разгильдяйство": СК РФ объяснил причины гибели 23 срочников в Омске

Об этом официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин написал в своем микроблоге в Twitter.

«Как всегда, разгильдяйство, помноженное на безответственность, приводит к таким трагедиям», - отметил Маркин.

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В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что «следователи проверяют все возможные версии произошедшего, в том числе и версию о нарушениях, допущенных в ходе ремонта здания казармы, которое было построено в 1975 году, а его капитальный ремонт сделан в 2013 году».

По версии следствия, 12 июля 2015 года около 23.00 в поселке Светлом Омской области обрушилась часть крыши и частично стены четырехэтажного здания казармы (2,5 пролета). На данный момент известно, что в результате разрушения пострадало более 40 человек, при этом 23 военнослужащих по призыву погибли, остальные находятся в медицинских учреждениях с травмами различной степени тяжести.

Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Омскому гарнизону по факту обрушения части казармы войсковой части 64712 возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293, ч.3 ст.216, ч.3 ст.286 УК РФ (халатность, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, превышение должностных полномочий)