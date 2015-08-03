В США в двух церквях прогремели взрывы

Оба взрыва произошли в городе Лас-Крусес с интервалом в полчаса, передает Русская служба Би-би-си.

Первое взрывное устройство сработало в баптистской церкви, а второе - в католической.

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Жертв и пострадавших в результате инцидентов нет. Ущерб от взрывов оценивается как незначительный. В полиции отмечают, что обе бомбы были малой мощности.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял. Полиция считает, что взрывы связаны между собой.