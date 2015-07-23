По меньшей мере 26 человек погибли в результате двойного теракта в Багдаде

Об этом сообщает Радио Свобода.

Первая атака, в результате которой погибли 18 человек и 36 были ранены, была совершена в бедном районе Аль-Байя. Вторая, из-за которой погибли не менее 8 человек – в районе Аш-Шабаб, северо-восточном пригороде Багдада.

Эти нападения произошли на следующий день после того, как 21 июля в результате взрывов в других шиитских кварталах Багдада погибли по меньшей мере 19 человек.

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Пока за взрывы никто ответственности не взял.

Обычно, шиитские кварталы в Ираке является мишенью для боевиков группировки «Исламское государство».

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу, 17 июля, на рынке в городе Бани-Саад на востоке Ирака взорвался заминированный автомобиль. Число жертв взрыва, по данным полиции, превысило 100 человек.