В Тунисе продлили чрезвычайное положение из-за опасности терактов
09:19, 01 августа 2015Мир
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В пятницу, 31 июля пресс-служба президентаТуниса сообщила, что в стране на два месяца продлено чрезвычайное положение, которое было введено в начале июля после нападения на туристические отели в городе Сус.
REUTERS
"После консультаций с премьер-министром и законодателями, президент решил продлить чрезвычайное положение еще на два месяца, начиная с третьего августа", - передает ZN.UA по информации The Turkish Weekly.
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4 июля власти Туниса объявили о введении чрезвычайного положения на территории страны
Такое решение властями было принято спустя неделю после нападения исламистов на отель в курортном Сусе, жертвами которого стали 38 человек.
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