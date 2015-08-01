В Тунисе продлили чрезвычайное положение из-за опасности терактов

"После консультаций с премьер-министром и законодателями, президент решил продлить чрезвычайное положение еще на два месяца, начиная с третьего августа", - передает ZN.UA по информации The Turkish Weekly.

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4 июля власти Туниса объявили о введении чрезвычайного положения на территории страны

Такое решение властями было принято спустя неделю после нападения исламистов на отель в курортном Сусе, жертвами которого стали 38 человек.