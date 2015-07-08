Тунис построит 160-километровую стену для защиты от боевиков "Исламского государства"

В Тунисе приступили к строительству стены, которая должна помешать проникновению боевиков «Исламского государства» на территорию страны. Ограждение будет находиться на границе с Ливией. Об этом заявил премьер-министр Туниса Хабиб Эссид (Habib Essid), передает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы правительства, длина стены превысит 160 километров, сооружение будет готово к концу 2015 года. Эссид также отметил, что охранять границу «будет очень сложно».

26 июня на пляже у пятизвездочного отеля Imperial в окрестностях тунисского курортного города Сус был совершен теракт. Студент Сейфуддин Резги, проходивший обучение в ливийском лагере боевиков, открыл огонь по туристам. Жертвами теракта стали, по разным данным, от 38 до 40 человек, среди них британцы, бельгийцы, немцы и россиянка. Еще около 40 человек получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками правоохранительных органов.

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Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Ранее, 18 марта в Тунисе переодетые в военную форму террористы открыли беспорядочный огонь у здания парламента страны и захватили заложников в музее Бардо. В результате нападения погиб 21 человек. Большинство жертв — иностранные туристы, среди них россиянка. В ходе операции сотрудников правоохранительных органов двое боевиков были ликвидированы. Впоследствии было установлено, что они также проходили обучение в ливийских лагерях террористов. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

В Ливии после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году не прекращается кризис. В результате разногласий между различными группировками в государстве установилось двоевластие. Такая ситуация способствует усилению в этой стране радикальных исламистов, организовавших тренировочные лагеря.