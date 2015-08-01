Чуркин обещает вновь заблокировать предложения о создании трибунала по MH17 в случае повторного голосования

Об этом заявил в пятницу в эксклюзивном интервью ТАСС постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин.

"По средствам информации прошло заявление министра иностранных дел Украины о том, что они, якобы, просто через несколько месяцев снова вернутся с тем же продуктом. Но это, как кажется, был бы совершенно несерьезный подход, поскольку был бы тот же самый результат", - сказал Чуркин.

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"В ходе обсуждения их проекта в Совете Безопасности мы же говорили: ну, хотите, давайте попросим генерального секретаря ООН, пуcть он представит различные варианты. У него есть замечательная юридическая служба, высокие профессионалы, у них есть накопленный международный опыт. Они могут представить те варианты, которые возможны. Но эта "пятерка" (Украина, Австралия, Бельгия, Нидерланды и Малайзия) пошла по другому пути, сказали: мы сами знаем. Ну, раз "сами знаем", то тогда иногда случаются такие ситуации, которые, конечно, было бы лучше избежать, как вот этого голосования и дебатов в Совете Безопасности, которые состоялись 29 числа", - заявил Чуркин.

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Также, в комментарии Чуркина, опубликованном на сайте постоянного предства РФ, отмечается, что Совет Безопасности ООН не должен заниматься такими уголовными делами, как авиакатастрофа Boeing на востоке Украины. По его словам, для последующего судебного разбирательства по этому инциденту могут быть созданы механизмы без привлечения СБ.

"Считаю, что Совет Безопасности - это не место обсуждать разные версии по МН17", - говорится в комментарии дипломата.

Для последующего суда есть или вполне могут быть созданы соответствующие механизмы без привлечения СБ ООН, который уголовными делами заниматься не должен", - заявил российский дипломат.

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Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала в расследовании по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

Глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев после голосования заявил, что зал заседаний Совета безопасности Организации Объединенных Наций превратился в зал стыда России.