Климкин: никто не имеет причин противостоять расследованию катастрофы MH17, кроме тех, кто совершил это преступление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на заседании Совета безопасности ООН после голосования за проект резолюции по созданию международного уголовного трибунала для расследования катастрофы "Боинга" в июле 2014 года в Донецкой области.

"Российская Федерация только что убила этот проект резолюции, но это явное злоупотребление правом вето не позволит убить надежды тех, кто любил погибших, семей и их родственников. Это только сделает нас сильнее, укрепит нашу решимость создать эффективный, беспристрастный механизм для того, чтобы восторжествовало правосудие", - подчеркнул Климкин.

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По словам министра, мировое сообщество должно "привлечь к ответственности всех, кто совершил это ужасное преступление".

"Мы хотим, чтобы правда об этом преступлении была открыта", - добавил Климкин.

"Мы хотим, чтобы виновные предстали перед международным судом. Ни у кого не будет никаких причин противостоять этому, кроме тех, кто совершил это преступление", - сказал он.

Министр подчеркнул, что обязанностью международного сообщества перед погибшими и их семьями жертв является необходимость наказания тех, кто совершил ужасный акт сбития самолета MH17.

"Мы скорбим вместе с семьями жертв, чувствуем их боль, именно поэтому мы хотим, чтобы стала известна истина о преступлении. Мы хотим, чтобы виновные предстали перед открытым международным судом. Не может быть никаких причин выступать против этого, если они сами не являются одними из виновников", - сказал Климкин.

При этом, он подчеркнул, что "использование мощного современного вооружения против гражданского самолета представляет собой угрозу международной гражданской авиации, и международному миру и безопасности в целом".

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"Единственный эффективный путь предотвратить такие трагедии в будущем - это наказать виновных без промедления", - отметил Климкин, напомнив, что этим вопросом должен заниматься Совет безопасности согласно 7 главы Устава ООН.

"Мы особенно разочарованы тем, что одна страна, Россия, как и раньше смешивает два совершенно разных вопроса: их ответственность за агрессию в Украине и продолжающуюся поддержку террористов с одной стороны, и индивидуальную ответственность виновных в трагедии рейса MH17 с другой стороны. Не может быть никакого другого объяснения сегодняшнему российскому вето. Роль России в этом конфликте абсолютно понятна и хорошо известна - тысячи русских солдат, наемников, танки, другие виды тяжелого вооружения, которые пересекают границу. Это невозможно скрыть", - подчеркнул Климкин.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.