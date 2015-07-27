Трамп лидирует среди кандидатов на пост президента США от республиканцев

За него сейчас готовы проголосовать 18% сторонников этой партии. На 3% отстает Джеб Буш. Месяц назад Трамп, напротив, уступал Бушу.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса службы ORC и телеканала CNN, передает Эхо Москвы.

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Официальный кандидат от республиканцев на президентских выборах, окончательно будет назван через год. Среди сторонников демократов по-прежнему лидирует Хиллари Клинтон (56% опрошенных).