Турция нанесла удар по ИГИЛ в Сирии с воздуха и пустила США на свою авиабазу

При этом они не пересекали границы, сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника в силовых структурах.

Воздушная операция была проведена на следующий день после боя на границе Турции, когда вооруженные люди атаковали военнослужащих (по другой версии - полицейских). Один силовик погиб.

Читайте такжеСМИ: Турецкая разведка неоднократно предупреждала о терактах, которые готовили в государстве боевики ИГИЛПеред этим Радио Свобода сообщало, что Турция позволит США использовать свою авиабазу для нанесения ударов по ИГИЛ.

Военные чиновники США заявляют, что такое решение Эрдоган принял во вторник, 23 июля, после телефонного разговора с президентом США Бараком Обамой.

По сообщениям, бомбардировки ИГ будут осуществлять как пилотируемые самолеты, так и беспилотники.