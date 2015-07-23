Французские депутаты призвали отменить санкции против оккупированного Крыма, ощутив их действие на себе

Так, вице-президент комиссии по европейским делам французского парламента Жером Ламбер заявил, что выступает против введенных Западом санкций в отношении России, передает ТАСС.

"Мы против санкций, которые затрагивают Россию и, в частности, Крым", - сказал он в Симферополе.

С аналогичным заявлением выступил и глава французской делегации Тьерри Мариани.

"В то время как США снимают блоки с Кубы, я не вижу никаких причин, чтобы Европа оставляла санкции в отношении России", - сказал дипломат.

Мариани подчеркнул, что, приехав в аннексированный Крым, на себе ощутил санкции.

Читайте такжеЕвродепутат: визит французских политиков в аннексированный Крым играет на руку пропаганде РФ

"Наши телефоны сейчас не работают, потому что европейские компании отказываются работать на эту зону", - отметил он.

Напомним, что в правительстве Франции также раздражены намерениями группы французских депутатов посетить аннексированный Россией Крым. "Мы очень сожалеем об этом. Этот визит в Крым является нарушением международного права", - заявил накануне представитель французского министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что 23-24 июля оккупированный Крым посетит группа из 11 французских парламентариев во главе с сопредседателем организации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Свой визит они не согласовали с Украиной, а МИД Франции выступил против поездки.