Япония: война России против Украины угрожает глобальной безопасности

Об этом говорится в ежегодном отчете "Оборона Японии-2015", который одобрило правительство страны, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". В документе отдельно прописаны вызовы со стороны России, учитывая ее действия в Украине.

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Россия, как говорится в отчете, "вовлечена в так называемую "гибридную войну", которую трудно четко идентифицировать как вооруженное нападение одной страны на другую. - Ред.), пытается изменить существующий статус-кво силой или принуждением. Эти российские попытки рассматриваются как проблема глобальной безопасности, которая, возможно, может затронуть все мировое сообщество, включая Азию", - говорится в распространенном документе.

В отчете говорится и о растущей военной активности других соседних стран. В частности, в докладе отмечается "активная деятельность Китая в районе Южно-Китайского моря". Уже два года Пекин, кроме усиленного морского патрулирования, проводит в этом районе масштабные строительные работы по созданию искусственных островов, что вызывает критику со стороны Токио и беспокойство США.

Также японцы обеспокоены тем, что Китай может начать добычу газа в спорных территориальных водах. Япония уже решила увеличить с 6 до 12 количество крупных патрульных кораблей в районе спорных с Китаем островов Сенкаку. В патрулировании будет задействовано 650 японских военных.

В отчете упоминается и Северная Корея с которой у Токио особенно напряженные отношения. Отчет предупреждает о "возросших рисках" размещения Пхеньяном баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые могут достигать территории Японии.

Тем временем правительство Филиппин сообщило о планах увеличить на 25% свой оборонный бюджет на 2016 год. Если парламент поддержит инициативу президента Бенигно Акино, расходы Филиппин на оборону достигнут рекордных $552 млн.