Япония направит войска к спорным островам в Восточно-Китайском море

Об этом сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, передает ТСН.

По словам главы ведомства, на острове разместят 100 военнослужащих национальных сил самообороны Японии, а также специальную систему радаров. Отметим, остров Енагуни расположен в 150 км от архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), который является предметом территориальных притязаний и споров между Японией и Китаем.

По данным Токио, еще с 1885 года японское правительство неоднократно проводило изучение островов Сенкаку и получило точное подтверждение, что острова не только были необитаемы, но и не было никаких следов того, что они находились под контролем Китая.

На основании этого, 14 января 1895 года правительство страны официально включило острова Сенкаку в состав территории Японии в соответствии с международным правом terra nullius - "ничьей землёй".