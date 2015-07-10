Германия и Франция согласились принять 21 тысячу мигрантов

Несмотря на усилия Германии и Франции, встреча министров в Люксембурге не принесла результата в вопросе размещения 40 тыс. мигрантов в Европе, сообщает DW.COM. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер и его французский коллега Бернар Казнев объявили на встрече, что Германия примет более 12 тыс. мигрантов, а Франция будет заниматься 9 тыс. мигрантов.

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Мигранты из Северной Африки и Ближнего Востока, которые ищут убежище в европейских странах, попадают преимущественно на берега Италии и Греции. Около 40 тыс. мигрантов из Сирии и Эритреи находятся в Италии и Греции в ожидании официального статуса.

В то же время еще 20 тыс. мигрантов в Европе находятся за пределами ЕС. По данным ООН, около 60 млн человек в 2014 году оставили свои дома из-за конфликтов. По крайней мере половина из них дети. ООН обращает внимание на особенно тяжелую ситуацию в Греции, которая на фоне экономического кризиса едва справляется с массовым наплывом мигрантов.

Напомним, Европейская комиссия настаивает на обязательной системе квот, чтобы разделить мигрантов между странами ЕС, но многие европейские лидеры отвергают такое предложение.

Между тем, государства, которые находятся на передовой в вопросе притока мигрантов, такие как Италия, Греция и Мальта уже не раз заявляли, что страны-члены ЕС должны разделить с ними ответственность за размещение мигрантов.