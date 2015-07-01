ООН: за полгода к берегам Европы морским путем прибыло 137 тысяч мигрантов

Об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев, передает радио "Свобода". Количество беженцев возросло более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, указывают специалисты.

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Самое большое бремя, связанное с приемом беженцев, приходится на страны Южной Европы.

Больше всего за полгода к берегам Европы прибыло сирийцев – почти 44 тыс. Вторую и третью позиции по количеству беженцев в Европу удерживают Эритрея и Афганистан.

Как сообщал УНИАН, 26 июня на саммите глав государств и лидеров Евросоюза в Брюсселе страны ЕС договорились распределить между собой в целом 60 тыс. мигрантов, которые прибыли или прибудут в Европу. Распределение беженцев будет происходить на добровольных началах.

Перераспределение коснется прежде всего беженцев, прибывших в Италию и Грецию. По замыслу, на распределение 40 тыс. мигрантов уйдет 2 года. Кроме того, страны ЕС договорились распределить впоследствии еще 20 тыс. беженцев, которые, по оценкам, прибудут в Европу.