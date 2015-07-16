Меркель довела до слез палестинскую девочку, пригрозив ей депортацией (видео)

Меркель, выслушав откровенную речь девочки из Ливана, чьих родителей чуть было не депортировали, сухо разъяснила ей, почему, немецкие власти не в состоянии принимать всех приезжих, и что девочке, возможно, тоже придется смириться с депортацией, как и тысячам других соискателей статуса беженца, передает Росбалт.

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Девочка по имени Реем, рассказала Меркель, что ее семья живет в Германии уже четыре года. Она сообщила, что за это время ей удалось выучить немецкий и английский языки.

"Я все понимаю, но политика — сложная вещь. Тем более, когда вы стоите передо мной, такой приятный человек. Но в палестинских лагерях для беженцев в Ливане находятся тысячи и тысячи, и мы не можем позволить им всем приехать", — ответила Меркель. После этих слов девочка расплакалась.

Ангела Меркель, внезапно сменив тон и проявив нехарактерную для себя, по крайней мере на публике, мягкость, "железная фрау" подошла к своей собеседнице и попыталась успокоить, положив руку на плечо.

Столь неудобная ситуация стала предметом обсуждений в социальных сетях. Пользователи интернета считают, что канцлеру следовало отказаться от столь "холодных" рассуждений на тему миграционный политики и попытаться уйти от такого серьезного ответа.