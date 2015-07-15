Канцлер Германии выступила против однополых браков

Отвечая на вопрос журналиста, политик отметила, что категорически не одобряет любую дискриминацию и полагает, что гомосексуальные пары должны пользоваться теми же льготами, включая налоговые, что и гетеросексуальные, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Independent. Но при этом Ангела Меркель заявила: "Нужно все-таки видеть разницу. Браком можно называть лишь союз между мужчиной и женщиной".

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Ангела Меркель известна негативным отношением к разрешению однополых браков. Не последнюю роль в этом играют ее политические взгляды - Ангела Меркель является лидером консервативного Христианско-демократического союза. Она также известна как убежденная христианка: в частности, при обсуждении Конституции Евросоюза она предлагала внести в нее ссылку на Бога и христианство как основополагающие ценности европейской культуры и цивилизации. В мае 2015 года, после того, как Ирландия на референдуме проголосовала за введение однополых браков, канцлер заявила, что в Германии гей-браки разрешены не будут.

В настоящее время однополые браки регистрируются в 20 странах мира, нескольких штатах Мексики, на большей части территории Великобритании. Впервые они были легализованы в 2001 году в Нидерландах. 26 июня Верховный суд США постановил легализовать регистрацию однополых браков на всей территории страны.