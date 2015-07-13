Галапагос, Бали и Мальдивы возглавили рейтинг самых живописных островов мира (фото)

Об этом информирует The Daily Mail со ссылкой на голосование, проведенное среди читателей американского журнала о путешествиях Travel + Leisure, передает Lenta.ru.

По итогам опроса своей аудитории издание составило топ-лист из десяти самых привлекательных островов. Помимо Галапагоса в тройке лидеров оказались индонезийский остров Бали и Мальдивская Республика. За ними следуют австралийский остров Тасмания и греческий Санторини.

Шестое место досталось Муреа (Французская Полинезия), на седьмом и восьмом расположились гавайский острова Мауи и Кауаи. Девятое место занял Большой Барьерный риф (Австралия), а замыкает рейтинг Республика Мальта.

Как отмечает The Daily Mail, Галапагосы привлекают туристов возможностью увидеть уникальную фауну и флору, например гигантских черепах, благодаря которым острова получили свое название (исп. galápago — разновидность водяных черепах). По этой же причине острова любят дайверы. Галапагосы известны тем, что натуралист Чарльз Дарвин проводил на них исследования, в дальнейшем ставшие толчком к созданию его эволюционной теории происхождения видов.

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Галапагосские острова принадлежат государству Эквадор, численность населения архипелага превышает 25 тысяч человек. Среднегодовая температура там составляет 23-24 градуса Цельсия.

В марте 2015 года рейтинг лучших островов мира составил TripAdvisor. Посетители сайта туристического сервиса признали самым привлекательным остров Провиденсиалес (Теркс и Кайкос, Карибские острова).