Аэропорт Бали вновь закрыли из-за извержения вулкана

Власти Индонезии в очередной раз закрыли главный аэропорт Бали из-за извержения вулкана Раунг на востоке острова Ява.

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