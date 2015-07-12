Аэропорт Бали вновь закрыли из-за извержения вулкана
09:45, 12 июля 2015Мир
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Власти Индонезии в очередной раз закрыли главный аэропорт Бали из-за извержения вулкана Раунг на востоке острова Ява.
Аэропорт Бали работает с серьезными перебоями \ rabstol.net
В субботу аэропорт в течение некоторого времени работал, что позволило восстановить авиасообщение, передает Би-би-си.
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