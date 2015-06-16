В Индонезии объявили самый высокий уровень опасности из-за вулкана Синабунг (видео)

Стихия выбрасывает в воздух километровые столбы дыма и пепла, передает ТСН.

Стало известно, что местных жителей, проживающих в радиусе семи километров, уже эвакуировали. При этом люди опасаются повторения событий двухлетней давности, когда лава залила все близлежащие села.

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Стоит отметить, что Синабунг – один из 130 активных вулканов в Индонезии, расположенных на так называемом Огненном круге – вулканическом поясе вокруг бассейна Тихого океана.