Армия Сирии начала операцию по освобождению захваченной ИГ Пальмиры

Об этом сообщают РИА Новости.

Передовые части сирийской армии продвигаются в сторону древнего города Пальмира, захваченного боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Город Пальмира, древние развалины которого — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешел под контроль боевиков в середине мая. Перед тем как оставить город, сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей, около 11 тысяч военных и политических преступников и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. После захвата городапод угрозой уничтожения оказались древние развалины и храмы.

"Сирийская армия смогла за эту ночь продвинуться вперед взяв поселение аль-Байрат, таким образом, она все ближе подходит к Пальмире. Авиация наносит удары по северной части города, где расположен военный лагерь боевиков", - говорится в сообщении.

По сведениям сирийского национального телеканала, военные взяли под свой контроль район Назель-аль-Хайаль в шести километрах от Пальмиры. Авиаудары наносятся по окраинам города и по дозорному посту ИГ на высоте к югу от Пальмиры. Атакованы посты террористов и техника.

В общей сложности солдаты продвинулись на 11 километров вглубь линии фронта и на 18 километров в ширину, обеспечив тем самым широкий коридор для наступления.

Читайте такжеОбама намерен активизировать борьбу против "Исламского государства"

Тем временем другие воинские части сирийской армии при поддержке отрядов народного ополчения выбили боевиков ИГ из юго-восточного района города Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Ликвидировано более 10 террористов. По сведениям сирийского телевидения — это был последний район, где продолжали укрываться небольшие отряды ИГ.