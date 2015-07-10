Греческий кризис может негативно повлиять на выделение Украине помощи от ЕС

Об этом рассказал источник в евроструктурах, сообщает "Европейская правда".

В частности, речь идет о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро, которое запланировано на ближайшие недели.

Чтобы привлечь эти средства, Еврокомиссия должна провести размещение собственных ценных бумаг. Однако нынешняя ситуация на финансовом рынке является неблагоприятной для этого.

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Вероятно, Украина может получить эти средства на меньший срок, чем планировалось ранее. Хотя в меморандуме о выделении Украине финпомощи ЕС не указывает сроков, и планировалось, что Украина получит 15-летний кредит.

Однако пока разместить бумаги с таким сроком погашения Еврокомиссии не удается. Именно поэтому Украина может получить кредит со значительно более близким сроком погашения.

В нынешней ситуации Украина может рассчитывать на 5-летний кредит. Однако источник выражает надежду, что ситуация с греческим долгом стабилизируется, и ЕК удастся привлечь средства для Украины на 7-летний срок.