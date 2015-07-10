Президент Боливии подарил Папе Римскому "коммунистическое распятие"

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на La Vanguardia.

Подарок вызвал критику со стороны оппозиционных боливийских СМИ, которые назвали его «коммунистическим распятием». Министр связи Боливии Марианела Пако в ответ напомнила, что крест является копией работы священника-иезуита Луиса Эспинала, убитого в Ла-Пасе в 1980 году за правозащитную деятельность.

«Этот крест в виде серпа и молота имеет очень глубокий смысл», — отметила министр, пояснив, что серп и молот символизируют союз церкви и «смиренных работников», которыми являются рабочие и крестьяне. При этом Пако подчеркнула, что крест был подарен Понтифику, потому что он является «Папой бедняков», передает Notimex.

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Представитель Ватикана Федерико Ломбарди заявил в четверг на пресс-конференции, что Папа Франциск не отреагировал негативным образом на подарок.

Папа Римский Франциск совершает турне по странам Латинской Америки. В четверг, выступая в боливийском городе Санта-Крус, он попросил прощения за преступления, совершенные Католической церковью во время колонизации Америки.