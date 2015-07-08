Швеция выбрала город для проведения Евровидения-2016

Как говорится на сайте конкурса, такое решение приняли организаторы. Отмечается, что на проведение песенного конкурса претендовали 3 арены в разных городах Швеции - Globe в Стокгольме, Scandinavium в Гетеборге и Saab в городе Линчепинг.

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Таким образом, SVT будет отвечать за работы, связанные с организацией телетрансляций, а сам город будет отвечать за все логистические решения, организацию торжеств для стран-участниц, всех болельщиков и СМИ.

Отметим, что Globe арена будет принимать Евровидение во второй раз. Впервые конкурс тут был проведен в 2000 году.

Вместимость арены составляет от 14 тыс. до 16 тыс. зрителей. Также будут использованы окружающие здания комплекса Globe арены. Пресс-центр рассчитан на более чем 1,5 тыс. журналистов.

Напомним, первый и втрой полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал конкурса - 14 мая.

Как сообщал УНИАН, Швеция получила право на проведение конкурса в 2016 году благодаря победе своего представителя Монса Зельмерлева на Евровидении-2015, которое прошло в 23 мая в Вене (Австрия).