Евровидение-2015: победила Швеция, Россия - на 2 месте (фото, видео)

В этом году в финале Международного песенного конкурса Евровидение, который прошел в Вене, победил исполнитель от Швеции (Монс Зелмерлев) с песней "Heroes" (365 баллов).

На втором месте - Россия - Полина Гагарина ("A Million Voices"),

На третьем месте - Италия - Il Volo ("Grande Amore")

Максимальное число баллов российская певица Полина Гагарина получила от Беларуси (12), Германии (12), Азербайджана (12), Армении (12), Эстонии (12 баллов). Большинство стран-участниц дали российской представительнице 8-10 баллов.

Странами, которые не дали представительнице РФ никаких баллов, стали Литва и Сан-Марино.

Напомним, после второго полуфинала букмекеры объявили фаворитов конкурса. Сразу две авторитетные мировые букмекерские конторы Bwin и William Hill прогнозируют победу участнику от Швеции Монсу Зелмерлеву, второе место отдают группе Il Volo из Италии, а третье - Гаю Себастьяну из Австралии.