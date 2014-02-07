СМИ: Президента Уругвая выдвинули на Нобелевскую премию мира за легализацию марихуаны

Его кандидатуру представили левая партия Frente Amplio, объединение фермеров PlantaTuPlanta и голландский Институт мира с наркотиками. Наградить уругвайского лидера предлагается за легализацию производства и продажи марихуаны, сообщает NEWsru.com со ссылкой на американское издание The Huffington Post.

"Я очень благодарен за такую высокую честь. Мы лишь предложили попробовать другой путь, поскольку репрессии уже не работают. Мы не знаем, получится ли у нас. И просим поддержки в научном подходе к пониманию, что наркомания не является хорошей вещью. Мы предлагаем бороться не с марихуаной, а с наркотрафиком", - цитирует The Huffington Post выступление Мухики в Гавани в рамках саммита латиноамериканских лидеров.

Читайте такжеВ Уругвае открыли курсы по выращиванию коноплиПрезидент Уругвая и его сторонники считают, что легализация производства и продажи марихуаны лишит доходов наркоторговцев и поможет в борьбе с наркопреступностью, пишет издание. Это может сработать, в отличие от запретительной политики, которая все равно не удерживает людей от курения, утверждает уругвайский лидер.

Голландский общественный Институт мира с наркотиками обратился к Нобелевского комитета с просьбой отдать премию мира Мухику еще в прошлом месяце. "Вместо того, чтобы озлобиться и мстить политическим противникам, он стал настоящим демократом и избран Президентом Уругвая", - говорится в письме.

Мухика, которого часто называют самым бедным Президентом в мире, в прошлом году уже номинировался на Нобелевскую премию. Тогда его кандидатуру поддержал, например, экс-Президент СССР Михаил Горбачев, но награда досталась Организации по запрещению химического оружия.

Мухика и его жена - бывший партизан и нынешний сенатор Лусия Тополански - жертвуют большую часть своих зарплат в фонд строительства жилья для бедных, оставляя себе очень скромные суммы на самое необходимое.

После завершения срока полномочий Мухика хочет усыновить 30-40 детей и подростков из своего района. Очередные президентские выборы состоятся в Уругвае осенью 2014 года.