Большая вода в США: людей спасают из залитых авто (видео)

О подтоплении отчитываются спасательные службы центральных и южных районов страны, сообщает ТСН.

Пострадали Техас и Лас-Вегас. Людей, которых стихия застала в пути, приходилось вытаскивать из залитых водой машин. Стены домов тоже не спасали жителей от большой воды.

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В свою очередь синоптики предупреждают, что ливни будут донимать американцев еще по крайней мере несколько дней.

Ранее УНИАН сообщал, что наводнение в крупнейшей курортной агломерации Краснодарского края унесло по меньшей мере одну жизнь , более 400 домов оказались подтопленными.

Многие жители города связали наводнение с нарушениями в ходе строительства олимпийских объектов при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года.