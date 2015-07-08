Большая вода в США: людей спасают из залитых авто (видео)
10:39, 08 июля 2015Мир
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Мощные ливни накрыли Соединенные Штаты Америки.
REUTERS
О подтоплении отчитываются спасательные службы центральных и южных районов страны, сообщает ТСН.
Пострадали Техас и Лас-Вегас. Людей, которых стихия застала в пути, приходилось вытаскивать из залитых водой машин. Стены домов тоже не спасали жителей от большой воды.
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В свою очередь синоптики предупреждают, что ливни будут донимать американцев еще по крайней мере несколько дней.
Ранее УНИАН сообщал, что наводнение в крупнейшей курортной агломерации Краснодарского края унесло по меньшей мере одну жизнь, более 400 домов оказались подтопленными.
Многие жители города связали наводнение с нарушениями в ходе строительства олимпийских объектов при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года.
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