Стихия смывает Россию: из-за ливней машины уходят под воду и проваливаются дороги (фото, видео)
Почти 40% месячной нормы осадков выпало в Воронеже за один час в ночь на 26 июня, а в среду в Липецке за два часа выпало до 30% месячной нормы осадков.
Сильный ливень обрушился на город Воронеж минувшей ночью, сообщают РИА Новости. На территории города за один час выпало 24 миллиметра осадков, что составляет 38% месячной нормы, подтоплено 53 частных жилых дома. На одной из улиц города (Дорожной) обвалилась дорога.
В то же время, в среду в Липецке за два часа выпало до 30% месячной нормы осадков. Дороги превратились в реки, машины затопило по крыши.
Ранее сообщалось, что накануне в Сочи выпала двухмесячная норма осадков. В ограниченном режиме проработал последнюю ночь аэропорт – терминал и взлетная полоса аэродрома ушли под воду.
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Сочинская власть начала эвакуацию. Туристов и жителей наиболее пострадавших от воды домов переселяют, чиновники уверяют, что водой и едой люди обеспечены. Откачать воду с городских улиц пытаются полтысячи спасателей.