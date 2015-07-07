Опрос: 84% россиян не готовы принимать участие в акциях протеста

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые есть в распоряжении УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, возможны сейчас "в вашем городе/сельском районе массовые выступления против падения уровня жизни, в защиту своих прав", 76% указали "маловероятно", 18% - "вполне возможно", 6% - затруднились с ответом.

В тоже время, 84% заявили, что не будут принимать участия в таких массовых акциях, если они состоятся. 10% - готовы к участию в акциях протеста, 5% - затруднились с ответом.

При этом 81% опрошенных россиян считают маловероятными демонстрации, митинги или забастовки с политическими требованиями. 14% - возможными. 5% - затруднились с ответом.

Готовы принимать участие в массовых акция протеста с политическими требованиями только 8%, 85% – указали, что не будут принимать в них участия. 5% - затруднились с ответом.

В тоже время, 72% опрошенных россиян отметили, что хотят жить в обществе, где "власть должна заботиться о людях", 25% - "люди должны иметь возможность добиваться от власти того, что им нужно". Затруднились с ответом – 3%.

Характеризуя свои отношения с властью, 69% опрошенных указали – "стараюсь не иметь лишних с контактов с властью", 23% - "стараюсь добиваться того, что мне причитается", затруднились с ответом – 8%.

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Опрос проведен 19-22 июня 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.