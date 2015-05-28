В России уровень доверия к Путину остается на рекордном уровне в 86% - опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра», которыми располагает УНИАН.

Исследование показывает, что в мае в целом одобрили деятельность Путина на посту президента РФ 86%, не одобрили 13%, затруднились ответить 1% опрошенных.

Как отмечает «Левада-Центр», в мае 2014 года о деятельности Путина одобрительно отозвались 83% россиян, а в мае 2013 года – 64%.

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60% респондентов считают, что дела в РФ «идут в правильном направлении», противоположного мнения придерживаются 23%, а 17% затруднились с ответом.

Деятельность Дмитрия Медведева на посту главы правительства РФ одобряют 63% опрошенных, не одобряют – 36%, 1% затруднились с ответом.

59% респондентов «в целом» одобряют деятельность правительства РФ, 40% - не одобряют, 1% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 22 – 25 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.