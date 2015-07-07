42% россиян готовы отказаться от свободы слова и поездок в другие страны ради "нормальной зарплаты" - опрос

Об этом свидетельствуют результатыопроса «Левада-центра».

Против ограничения свободы слова и перемещения выступили 49% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.

Результаты опроса в июне 2015 года практически не отличаются от аналогичных данных в 2013 году – тогда за возможное ограничение свобод выступили 43% россиян, а против – 46%, передает slon.ru.

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Подавляющее большинство участников опроса (69%) заявили, что стараются не контактировать с властями без необходимости. Добиваться положенного по закону намерены только 23% россиян.

При этом саму власть большинство опрошенных (60%) посчитали неподотчетной обществу, обратное утверждение поддержали 22% респондентов. Главная причина такой ситуации, по мнению 49% участников опроса, заключается в том, что чиновники не допускают граждан до принятия важных решений.

Вероятность массовых протестов оценивают как высокую 18% россиян, только 10% готовы принять в них участие. Эти показатели достигали максимумов в 1998 и 2009 годах, когда о готовности примкнуть к протестам заявляли 20–30% опрошенных.