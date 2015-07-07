В Еврокомиссии не ожидают быстрого разрешения ситуации с Грецией

"Решение не появится сразу. Если бы мы нашли его сегодня, то это было бы слишком упрощенное решение", - отметил он.

"Что мы собираемся сделать сегодня, это встретиться друг с другом и навести порядок в ситуации", - подчеркнул президент ЕК.

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"В ЕС есть те, которые открыто или не очень ведут кампанию по выходу Греции из еврозоны. Я против упрощенных решений", - цитирует Юнкера Европейская правда.

"На самом деле, в Европе, нет простых решений. Европа - это компромисс", - отметил он.

Юнкер также подверг критике правительство Греции за то, что он вышел из переговоров.

"Вы не должны выходить из переговоров до того, как они завершились", - отметил президент ЕК.