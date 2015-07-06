СМИ: Новым министром финансов Греции стал Эвклид Цакалотос

Новым министром финансов Греции назначен замглавы МИД, координатор греческой команды переговорщиков, Эвклид Цакалотос, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Skai.

Он скоро будет приведен к присяге. Цакалотос назначен министром финансов вместо подавшего в отставку Яниса Варуфакиса.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Греции Янис Варуфакис подал в отставку. Соответствующее заявление он распространил в понедельник.

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По словам Варуфакиса, он был проинформирован о том, что некоторые члены зоны евро сочли его присутствие на встречах министров финансов нежелательным. "По этой причине я сегодня покидаю пост министра финансов", - приводит его слова агентство Reuters.

Вместе с тем, как заметил глава греческого минфина, "премьер-министр (Алексис Ципрас) считал бы его участие полезным в достижении соглашения (с международными кредиторами)".

Как сообщалось, 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. Таков окончательный результат состоявшегося в воскресенье референдума, объявленный министерством внутренних дел и административной реформы страны после обработки 100% бюллетеней.