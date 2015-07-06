Министр финансов Греции подал в отставку

Министр финансов Греции Янис Варуфакис подал в отставку. Соответствующее заявление он распространил в понедельник.

По словам Варуфакиса, он был проинформирован о том, что некоторые члены зоны евро сочли его присутствие на встречах министров финансов нежелательным. "По этой причине я сегодня покидаю пост министра финансов", - приводит его слова агентство Reuters, передает ТАСС.

Вместе с тем, как заметил глава греческого минфина, "премьер-министр (Алексис Ципрас) считал бы его участие полезным в достижении соглашения (с международными кредиторами)".

Как сообщалось, 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. Таков окончательный результат состоявшегося в воскресенье референдума, объявленный министерством внутренних дел и административной реформы страны после обработки 100% бюллетеней.

Министр финансов Греции заявил, что уйдет в отставку в случае поражения на референдуме

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Население Греции в ходе референдума решало, принять ли правительству или отклонить проект соглашения, представленный Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом (МВФ) на заседании Еврогруппы (совета министров финансов зоны евро) 25 июня.

Греческое правительство уверено, что поддержка народом его позиции на референдуме поможет ему быстро заключить соглашение с кредиторами. В свою очередь, представители кредиторов призывали не проводить плебисцит и заявляли, что ответ "нет" может грозить выходом страны из еврозоны и возвращением к драхме.