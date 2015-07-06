Две болгарские компании оштрафовали на €100 тысяч за предоставление услуг Uber

Комиссия по защите конкуренции (КЗК) Болгарии оштрафовала болгарские предприятия, которые предоставляли услуги американской компании Uber, на общую сумму в €100 тыс. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению сообщил официальный представитель КЗК Марио Гаврилов, передает ТАСС.

"Мы накладываем по два штрафа на две компании, которые предоставляли услугу Uber на болгарской территории. Мы их штрафуем за нарушение распоряжений КЗК на 50 тыс. левов (около €25 тыс.) каждую, и еще раз, на такую же сумму, за отказ предоставить необходимые документы и отказ от сотрудничества с комиссией", - рассказал Гаврилов.

По мнению КЗК, услуга Uber идентична работе такси, но компании не платят налогов, не приобретают лицензий, не отчитываются о своих доходах, что создает им на рынке незаконные конкурентные преимущества.

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Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через сайт, а также через приложения на iPhone или на устройствах Android. Сервис использует программное обеспечение, направляющее ближайшего водителя к месту нахождения клиента. Компания Uber была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. В настоящее время услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в рамках ее платформы таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.