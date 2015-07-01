В Украине может появиться всемирноизвестный сервис заказа такси Uber

Это следует из вакансии руководителя этого представительства, которая появилась на сайте компании и странице в профессиональной соцсети LinkedIn, сообщает "Украинская правда".

Новый менеджер должен работать над ростом бизнеса Uber в Киеве, контролировать качество услуг, представлять компанию на различных мероприятиях и пиар-акциях, справляться с возможными юридическими и законодательными проблемами, помогать расширять бизнес на другие города, а особенно – повышать прибыль и пассажиропоток.

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Как известно, сервис Uber позволяет пользоваться такси значительно дешевле, напрямую связывая клиентов и водителей. Компания также запустила услугу UberPOP, которая позволяет заказывать одну и ту же машину нескольким попутчикам, что делает цену еще ниже.

Благодаря этому сервис стал серьезным конкурентом традиционным службам такси во многих городах мира, а в некоторых странах его запрещали законодательно, в частности – в Италии, Испании, Голландии, Индии и Германии.

Ранее УНИАН сообщал, что французские таксисты устроили однодневную забастовку, протестуя против системы онлайн-заказа такси Uber.