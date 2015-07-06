Керри: Соглашения с Ираном по ядерной программе могут быть достигнуты на этой неделе

09:30, 06 июля 2015
Мир
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Соглашение с Тегераном относительно иранской ядерной программы могут заключить уже на этой неделе, заявил госсекретарь США Джон Керри журналистам в Вене.

REUTERS

В австрийской столице проходят переговоры между Ираном и "шестеркой" посредников - США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией, сообщает BBC Украина.

Американский госсекретарь предупредил, что стороны все еще не пришли к согласию относительно "нескольких сложных вопросов".

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"Если сложные решения будут утверждены в ближайшие несколько дней, и будут утверждены быстро, мы можем заключить соглашение уже на этой неделе", - отметил господин Керри.

По его словам, в последние дни на переговорах относительно иранской ядерной программы есть прогресс.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе ранее рассказал, что некоторые разногласия между сторонами в переговорах все еще остаются и "пока ничего не ясно".

В прошлую пятницу господин Зарифе заявлял, что достижение договоренности по ядерной программе никогда не было таким близким.

Переговоры с Ираном должны были закончиться 20 июня, однако этот "дедлайн" перенесли на 7 июля, чтобы дать сторонам больше времени для достижения договоренности.

США, Британия, Франция, Китай, Россия и Германия хотят гарантий того, что Иран не сможет разрабатывать ядерное оружие.

Тегеран, который требует отмены международных санкций, настаивает, что его ядерная программа преследует мирные цели.

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