Керри: Соглашения с Ираном по ядерной программе могут быть достигнуты на этой неделе
Соглашение с Тегераном относительно иранской ядерной программы могут заключить уже на этой неделе, заявил госсекретарь США Джон Керри журналистам в Вене.
В австрийской столице проходят переговоры между Ираном и "шестеркой" посредников - США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией, сообщает BBC Украина.
Американский госсекретарь предупредил, что стороны все еще не пришли к согласию относительно "нескольких сложных вопросов".
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"Если сложные решения будут утверждены в ближайшие несколько дней, и будут утверждены быстро, мы можем заключить соглашение уже на этой неделе", - отметил господин Керри.
По его словам, в последние дни на переговорах относительно иранской ядерной программы есть прогресс.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе ранее рассказал, что некоторые разногласия между сторонами в переговорах все еще остаются и "пока ничего не ясно".
В прошлую пятницу господин Зарифе заявлял, что достижение договоренности по ядерной программе никогда не было таким близким.
Переговоры с Ираном должны были закончиться 20 июня, однако этот "дедлайн" перенесли на 7 июля, чтобы дать сторонам больше времени для достижения договоренности.
США, Британия, Франция, Китай, Россия и Германия хотят гарантий того, что Иран не сможет разрабатывать ядерное оружие.
Тегеран, который требует отмены международных санкций, настаивает, что его ядерная программа преследует мирные цели.