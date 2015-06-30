Переговоры с Ираном по ядерной программе продлены до 7 июля

Как передает Немецкая волна со ссылкой на Госдепартамент США, переговоры с Ираном проводят пять государств, которые имеют право вето в Совете Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) и Германия.

Новый раунд переговоров, который может стать последним, на днях начался в Вене. Ранее стороны намеревались подписать окончательное соглашение по иранской ядерной программе до 1 июля. Перед открытием переговоров в Вене госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифе заявляли, что переговоры могут продолжить, потому что стороны должны согласовать ряд сложных вопросов.

Читайте такжеНапряженные ядерные переговоры по Ирану продлятся еще несколько дней

ЕС продлил смягченный режим санкций против Тегерана.

Между тем президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что переговоры будут "жесткими". Завершатся ли они успехом до 7 июля, зависит от Тегерана.

"Я выйду из переговоров, если соглашение не будет приемлемым", - подчеркнул американский президент.

Однако, чтобы не обременять ход переговоров, Европейский Союз продлил до 7 июля смягченный режим санкций в отношении Ирана, передает dpa. Это даст ЕС время для поиска долгосрочного решения, заявили в представительстве ЕС в Брюсселе.

Санкции в отношении Тегерана облегчили в ноябре 2013 года, чтобы упростить поиск компромисса. Ирану, в частности, позволили экспорт нефтехимических продуктов в ЕС, торговлю золотом и драгоценными металлами.

30 июня должен был закончиться срок действия облегченных санкций, поскольку до этого времени стороны намеревались подписать окончательное соглашение.