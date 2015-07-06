В результате взрывов в Багдаде убиты 15 человек

В полиции сообщают о взрыве бомбы в воскресенье ночью около кафе в шиитском квартале аль-Обейди на восточной окраине города, в результате которого убито четыре человека и 14 ранено, сообщает Русская служба ВВС.

В юго-восточном пригороде Багдада Джиср Дияла около небольшого ресторана взорвалась еще одна бомба. В результате погибло четыре человека и 11 ранено.

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Ранее бомба, приведенная в действие на автобусной остановке, унесла жизни четырех человек, девять ранено. В результате взрыва еще одной бомбы на автобусной остановке в северо-восточном районе Багдада Шулла убито четыре человека.

Государственные госпитали Ирака подтвердили число погибших.