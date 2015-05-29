В Багдаде в результате взрыва погибли 10 человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что теракты произошли в центральном столичном квартале Эль-Карада, населенном преимущественно шиитами. Именно там располагается большинство гостиниц Багдада, где останавливаются иностранцы. О национальной принадлежности жертв и пострадавших пока не сообщалось.

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