В Багдаде в результате взрыва погибли 10 человек
03:20, 29 мая 2015Мир
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Не менее 10 человек погибли, более 20 получили ранения в результате двух мощных взрывов, прогремевших поздно вечером 28 мая вблизи гостиниц "Шератон", "Палестина" и "Вавилон" в столице Ирака, Багдаде.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Отмечается, что теракты произошли в центральном столичном квартале Эль-Карада, населенном преимущественно шиитами. Именно там располагается большинство гостиниц Багдада, где останавливаются иностранцы. О национальной принадлежности жертв и пострадавших пока не сообщалось.
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