Президент Европарламента заявил, что Греция может лишиться евро

Президент Европейского парламента Мартин Шульц в день референдума в Греции относительно судьбы финансовой поддержки страны пригрозил грекам, что выход Греции из еврозоны фактически неминуем, если они проголосуют "против" предложений кредиторов.

"Останется ли Греция в зоне евро после референдума? Это, конечно, вопрос, однако если они скажут "нет", то должны будут представить другую валюту после референдума, так как евро для них больше не будет являться способом осуществлять расчеты", - сказал Шульц в интервью немецкой радиостанции, которая обнародовала эту цитату в воскресенье, хотя интервью было записано в четверг, сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

"В тот момент, когда страна представляет новую валюту, она покидает еврозону. Однако именно это убеждение дает мне надежду, что граждане Греции не будут голосовать "нет", - добавил Шульц.

Читайте такжеЦипрас: Греция берет свою судьбу в собственные руки

Как подчеркивает Reuters, такое резкое заявление Шульца стало наиболее конкретным в отношении ситуации в Греции среди остальных европейских лидеров.

В воскресенье в Греции проходит референдум относительно дальнейшей судьбы финпомощи для страны. Среди лидеров ЕС появляются заявления о готовности к выходу Греции из еврозоны, в то время как греческое правительство такой исход отвергает - премьер-министр Алексис Ципрас уверяет, что референдум проводится исключительно для получения выигрышной позиции перед кредиторами, а членство Греции в ЕС и еврозоне не ставится под сомнение.

Как сообщалось, накануне референдума греческие власти, которые активно агитируют граждан голосовать "против" предложений кредиторов, в качестве компенсации за закрытие банков и ограничения снятия наличных денег на территории Греции сделали бесплатным проезд в городском транспорте, а также ввели 50%-ую скидку для проезда на железнодорожных поездах для судей, которые привлечены к работе избирательных комиссий.

В самой стране перед референдумом собирались многотысячные протесты: как в поддержку принятия предложений кредиторов, так и против них. Накануне референдума предпочтения греков, согласно данным разных соцопросов, меняются в течение дня, однако в целом готовность сказать "Да" и "Нет" выразили приблизительно одинаковый процент человек (немногим выше 40%).