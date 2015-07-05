В Греции противники реформ начали празднование после объявления результатов экзит-полов (фото)

Сотни сторонников идеи отклонения программы экономии и реформ вышли в воскресенье, 5 июля, на площадь перед парламентом в Афинах, передает агентство DW со ссылкой на греческое телевидение.

Согласно предварительным прогнозам, около 55 процентов греков проголосовали против требований международных кредиторов ввести меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты.

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По подсчетам девяти процентов голосов, 59,9 процента греков проголосовали "против", еще 40,1 процента проголосовали "за".

Греческий министр обороны Панос Камменос выразил удовлетворение результатами экзит-полов. "Это показывает, что греческий народ нельзя шантажировать, терроризировать и запугать. Демократия побеждает", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам четырех экзит-полов, на референдуме от 49,5% до 54,5% избирателей сказали "нет" требованиям кредиторов, от 45,5% до 50,5% - "да".