Премьер Италии заявил о необходимости продолжения переговоров с Грецией

15:36, 05 июля 2015
Мир
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Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что дискуссии с Грецией придется восстановить независимо от результатов референдума.

REUTERS

Об этом Ренци заявил в интервью газете Il Messaggero, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны снова начать говорить друг с другом снова - никто не знает об этом лучше, чем Ангела Меркель",- заявил премьер.

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"Когда вы видите плачущую пенсионерку перед банком или людей, стоящих в очереди для пунктов выдачи наличных, вы понимаете, как это важно для страны – чтобы все не закончилось, как сейчас",- уточнил он.

В то же время Маттео Ренци признает невозможность отказаться от требований к Греции.

"Невозможно сохранить Грецию без обязательств греческого правительства по реформированию пенсий и борьбы с уклонением от налогообложения,"- уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Греции начался референдум, результат которого может произвести впечатляющий эффект на мировой финансовый рынок.

Избиратели должны решить, соглашаться ли на условия дальнейшей помощи, которые выдвигают международные кредиторы.

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