В Греции начался референдум по условиям соглашения с кредиторами (фото)

В Греции в воскресенье, 5 июля, в семь часов утра по местному (в шесть по среднеевропейскому) времени началось голосование на референдуме по требованиям международных кредиторов, сообщает информагентство AFP. Право высказаться имеют около 10 миллионов граждан. Участки для голосования закроются в 19 часов по местному времени, предварительные результаты ожидают около 21-го часа, передает DW.de.

Референдум был назначен премьер-министром Алексисом Ципрасом. Гражданам предложено определить, должна ли страна принять или отклонить соглашение с международными кредиторами о выходе из долгового кризиса, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее премьер-министр призвал греков сказать решительное "Нет" на референдуме, а министр финансов страны Янис Варуфакис обвинил кредиторов Греции в "терроризме".

Государственный совет, высший административный суд Греции, в пятницу разрешил проведение референдума, постановив, что он не нарушает конституцию страны.

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Однако представители Еврокомиссии уже заявляли, что греческий референдум, если он будет проведен в столь короткие сроки, "не дотянет до международных стандартов", поскольку вопрос к избирателям не сформулирован достаточно четко, и людям не предоставлено достаточно времени для обдумывания ситуации.

В последние дни сторонники ответов "Да" и "Нет" на референдуме провели массовые акции по соседству друг с другом. Судя по опросам, мнение греков разделилось примерно поровну.

Кредиторы добиваются от Афин повышения налогов и сокращения социальных выплат и пособий для того, чтобы у Греции появилась возможность выполнить свои финансовые обязательства.

Всю неделю в Греции не работали банки, был установлен лимит на снятие денег в банкоматах

Лидеры ЕС предупредили, что если греки отвергнут условия предоставления финансовой помощи, это может означать выход Греции из еврозоны. Однако в своем последнем телеобращении Ципрас подчеркнул, что о выходе Греции из Евросоюза речи не идет.

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Во вторник истек срок действия очередного этапа предоставления Греции финансовой помощи, лишив страну доступа к миллиардам евро, и Афины не смогли выплатить задолженность МВФ в размере 1,5 млрд евро.

На прошлой неделе в Греции не работали банки, был установлен лимит на снятие денег в банкоматах. "Почему они заставили нас закрыть банки? Чтобы поселить в сердцах людей страх. А распространение страха называется терроризмом", - заявил Варуфакис