В Южной Корее взорвался химический завод

По меньшей мере шестеро сотрудников погибли в результате мощного взрыва на химическом заводе в Южной Корее.

Инцидент произошел из-за сварочных работ на фабрике по производству поливинилхлорида - пластика, который широко применяется в различных отраслях. Читайте такжеВ Южной Корее взорвалось хранилище токсических отходов Там расширяли цех, в котором очищают отработанную воду, передает 5 канал. Специалисты считают, что взрыв произошел из-за газа, который накопился в цехе

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter