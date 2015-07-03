В Южной Корее взорвался химический завод

18:06, 03 июля 2015
Мир
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По меньшей мере шестеро сотрудников погибли в результате мощного взрыва на химическом заводе в Южной Корее.

Южная Корея / topdialog.ru

Инцидент произошел из-за  сварочных работ на фабрике по производству поливинилхлорида - пластика, который широко применяется в различных отраслях.

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Там расширяли цех, в котором очищают отработанную воду, передает 5 канал.

Специалисты считают, что взрыв произошел из-за газа, который накопился в цехе

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