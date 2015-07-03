В Южной Корее взорвался химический завод
18:06, 03 июля 2015Мир
1007 0
По меньшей мере шестеро сотрудников погибли в результате мощного взрыва на химическом заводе в Южной Корее.
Погибли шесть работников / topdialog.ru
Инцидент произошел из-за сварочных работ на фабрике по производству поливинилхлорида - пластика, который широко применяется в различных отраслях.
Читайте такжеВ Южной Корее взорвалось хранилище токсических отходов
Там расширяли цех, в котором очищают отработанную воду, передает 5 канал.
Специалисты считают, что взрыв произошел из-за газа, который накопился в цехе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter