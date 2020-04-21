За кибератаками на чешские больницы в период пандемии, вероятно, стоит Россия – СМИ

По словам правоохранителей, к России «ведут IP-адреса».

Чешские следователи предполагают, что кибератаки на местные больницы являются, вероятно, работой России.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ.

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По словам правоохранителей, к России «ведут IP-адреса».

В ответ Россия возразила публикации журналистов, назвав их «измышлениями» и «грязной антироссийской атакой и открытой провокацией».

Отмечается, что на прошлой неделе от попыток кибератак пострадали две чешские больницы. Тогда госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу нападений на чешский Минздрав на фоне пандемии.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ о приостановке иммиграции в Соединенные Штаты в рамках борьбы с распространением коронавируса.