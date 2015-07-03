Греки, проживащие за рубежом, не смогут проголосовать на референдуме

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание EurActiv.

Это связано с тем, что в законодательстве Греции отсутствует положение, которое бы давало возможность голосовать за рубежом. Поэтому греки, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны, будут вынуждены возвращаться домой.

Согласно данным Евростата, 505 тыс. 666 греков оставили собственную страну после финансового кризиса 2007-2008 годов.

Читайте такжеМинистр финансов Греции заявил, что "лучше отрежет себе руку", чем подпишет соглашение с кредиторами

В то же время, как отмечает издание, актуальные показатели, вероятно, будут еще выше, поскольку Евростат не имеет данных за 2007, 2009, 2014 или 2015 года.

Как отмечается, греческие эмигранты будут иметь немного времени для того, чтобы спланировать путешествие домой, поскольку референдум был объявлен всего за неделю до его проведения.

В частности, среди греков, которые вынуждены будут вернуться домой, чтобы проголосовать, пресс-секретарь президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Маргаритис Схинас.

Ранее министр финансов Греции Янис Варуфакис заявлял, что уйдет в отставку, если на референдуме 5 июля большинство окажется у сторонников принятия условий кредиторов по спасению Греции.