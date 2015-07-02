Министр финансов Греции пригрозил уйти в отставку, если большинство поддержит условия кредиторов

Отвечая на вопрос в интервью телевидению Bloomberg, останется ли он министром финансов, если большинство поддержит реформы, необходимые кредиторам, Варуфакис сказал: «не останусь», сообщает "Радио Свобода".

Вместе с тем он ожидает победы тех, кто скажет «нет» условиям кредиторов и что он и премьер-министр Алексис Ципрас «выработают взаимовыгодное соглашение с остальной частью Европы».

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Тем временем, глава совета министров финансов еврозоны сказал, что отказ избирателей принять условия, предложенные Греции, не будет способствовать укреплению позиции Греции на переговорах, а поставит и Грецию, и Европу в «очень тяжелое» положение.

Министры финансов зоны евро приостановили дальнейшие переговоры относительно задолженности Афин до проведения референдума.