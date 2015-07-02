Опрос: большинство греков поддерживают уступки кредиторам

Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на данные проведенного организацией GPO социологического опроса, передает Би-би-си.

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На данный момент за уступки кредиторам на воскресном референдуме готовы проголосовать 47% опрошенных. В то же время за отказ выполнять условия ультиматума высказались 43% респондентов. Остальные пока не определились.

Опрос проводился во вторник среди тысячи респондентов. По данным его авторов, погрешность не превышает 3,1%. При этом еще на прошлой неделе число сторонников отказа от уступок составляло более половины.

В воскресенье в Греции пройдет референдум, на котором граждане страны должны решить, стоит ли Афинам сокращать государственные расходы способом, предложенным кредиторами.

В случае отказа греков принимать эти условия стране грозит дефолт и исключение из еврозоны. При этом премьер-министр страны Алексис Ципрас призвал население голосовать против уступок кредиторам.

Ципрас убежден, что решительный отказ от поставленного его стране ультиматума даст ему возможность добиться более выгодных условий, так как зарубежные партнеры заинтересованы в сохранении зоны евро в ее нынешнем виде.

Сокращение расходов Афинами является непременным условием разблокировки очередного транша финансовой помощи. Кредиторы требуют повысить пенсионный возраст и сократить социальные выплаты, в то время как власти Греции предлагают решить финансовые проблемы за счет повышения налогов для состоятельных граждан.