Кремлю не удастся использовать Грецию для ослабления санкций - FT

Многие эксперты даже допустили, что Кремль мог создать партию "Сириза" для того, чтобы разрушить ЕС изнутри или по крайней мере ослабить его.

Частые визиты премьер-министра Алексиса Ципраса в Россию стали подтверждением этих мыслей. Но оправданы ли эти опасения? Об этом сегодня на страницах Financial Times пишет глава российской неправительственной организации "Совет международной политики и обороны" Федор Лукьянов, передает ZN.UA.

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Он замечает, что как россиянину ему бы хотелось верить в то, что Кремль может посадить в кресло премьер-министра другой страны Европы своего протеже. Но, по его мнению, это не соответствует действительности, и греческий кризис связан только с ошибками элит в Евросоюзе и Афинах.

Учитывая напряжение в отношениях Москвы с Европой, было бы странно, если бы российская сторона не попыталась использовать ситуацию в свою пользу. И очевидно, что игра продолжается. Путешествия в Россию значительно важнее для греческого премьера Алексиса Ципраса, чем для Владимира Путина. Глава правительства Греции пытается занять более выгодную позицию в споре с кредиторами в Европе. Но сегодня любой, кто бы осмелился дать Афинам денег, фактически выбросил бы их на ветер.

"У России есть негативный опыт с предоставлением трех миллиардов долларов кредита в декабре 2013 года тогда еще президенту Украины Виктору Януковичу. Теперь он уже довольно длительное время не в Киеве, а Москва вряд ли может надеяться на возврат денег. Во всяком случае было бы глупо не воспользоваться нынешней ситуацией. И вопросом остается, в чем именно заинтересована Россия, когда выражает уважение Греции", - пишет Лукьянов.

По его мнению, очевидной причиной можно считать желание проложить новую ГТС в Европу в обход Украины. Путин обсуждает с Ципрасом инвестиции в строительство греческого отрезка такого газопровода. Но успех этого проекта предсказать трудно, поскольку Еврокомиссия заблокировала российский "Южный поток". Конечно, если Греция выйдет из ЕС, она сможет самостоятельно принимать решения относительно российской "трубы". Но ожидать такого поворота в ближайшее время не стоит, в то время, как действие контракта на транзит газа через Украину закончится через четыре года.

В России нет детального плана экономической и политической экспансии в Южной Европе. Конечно, в Москве порой шутят и мечтают о включении Греции в Евразийский союз. Но это не серьезно. Не важно, что дальше произойдет в Греции, она неразрывно связана со своими партнерами на Западе, которые не позволят ей резко отвернуться от них.

Не так давно эксперты предполагали, что Россия пытается использовать Грецию для остановки действия санкций ЕС. Но теперь очевидно, что это тоже не так. Афины заняты более болезненными проблемами, а решение относительно санкций принимают другие более влиятельные страны.

Таким образом, кризис в Греции важен для Москвы по двум причинам. Во-первых, новый кризис в Евросоюзе навредит экономике России, которая очень связана с европейской. Кроме того, проблемы европейцев могут обвалить цены на нефть.

А во-вторых, Евросоюз становится ареной непредсказуемых изменений, которые произойдут не смотря на завершение кризиса Греции. Кроме того, изменения происходят на всем евразийском континенте. Россия разворачивается на восток, Китай пытается построить собственный глобальный проект "Шелковый путь", Ближний Восток охватил хаос. Все это создает проблемы для глобальной системы безопасности, в сравнении с которыми греческий кризис выглядит слишком мелко.