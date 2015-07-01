Ципрас: Греция уже получила от кредиторов предложения получше, но референдум состоится
Греция получила от кредиторов предложения получше, однако запланированный на воскресенье референдум все же состоится.
Греция получила лучшие предложения от кредиторов, однако запланированный на воскресенье референдум все же состоится.
Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своем обращении к греческому народу, сообщает Европейская правда по информации The Guardian.
Читайте такжеГреция подтвердила, что не сможет выплатить долги МВФ
"Греция остается за столом переговоров. После объявления референдума мы получили лучшие предложения", -отметил он.
В то же время он подтвердил, что референдум относительно предложений кредиторов состоится в воскресенье и призвал население Греции голосовать против.
Как подчеркнул Ципрас, "нет" на референдуме не будет означать выход Греции из еврозоны, а имеет целью давление на кредиторов ради соглашения при лучших условиях.
"Нет" означает сильное давление ради соглашения социальной справедливости, которая будет наказывать (тех, кто продвигает) коррупцию", -отметил премьер Греции.
"Те, кто говорят, что у нас есть тайный план по выводу Греции из еврозоны, обманывают", -подчеркнул он.
По словам Ципраса, "нет" на референдуме означает "возвращение к европейским ценностям".
Напомним, ранее сообщалось, что в Греции могут отменить референдум по предложениям кредиторов.