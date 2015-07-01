Ципрас: Греция уже получила от кредиторов предложения получше, но референдум состоится

Греция получила лучшие предложения от кредиторов, однако запланированный на воскресенье референдум все же состоится.

Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своем обращении к греческому народу, сообщает Европейская правда по информации The Guardian.

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"Греция остается за столом переговоров. После объявления референдума мы получили лучшие предложения", -отметил он.

В то же время он подтвердил, что референдум относительно предложений кредиторов состоится в воскресенье и призвал население Греции голосовать против.

Как подчеркнул Ципрас, "нет" на референдуме не будет означать выход Греции из еврозоны, а имеет целью давление на кредиторов ради соглашения при лучших условиях.

"Нет" означает сильное давление ради соглашения социальной справедливости, которая будет наказывать (тех, кто продвигает) коррупцию", -отметил премьер Греции.

"Те, кто говорят, что у нас есть тайный план по выводу Греции из еврозоны, обманывают", -подчеркнул он.

По словам Ципраса, "нет" на референдуме означает "возвращение к европейским ценностям".

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции могут отменить референдум по предложениям кредиторов.